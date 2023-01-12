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В Петербурге осудили организаторов шоу по делу о гибели мужчины под колесами БТР

Происшествия
В Петербурге осудили организаторов шоу по делу о гибели мужчины под колесами БТР

Суд Петербурга вынес приговор по делу о гибели мужчины под колесами БТР на военно-полевом выходе в ноябре 2020 года, передает ТАСС.

Организаторам шоу Павлу Бараненко и Александру Торопову назначили три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Алексей Киселев получил 2,5 года условно.

Трагедия случилась 28 ноября 2020 года на Гатчинском шоссе в Северной столице. Торопов за рулем БТР-80 наехал на 38-летнего мужчину. В результате потерпевший получил серьезные травмы и погиб на месте происшествия.
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