Аналитик Самиев исключил вероятность дальнейшего ослабления рубля

В ближайшее время не стоит ожидать от рубля дальнейшего падения. Он ослаб на фоне разрешения ЦБ РФ покупать и продавать иностранную валюту на внутреннем рынке, но «эта история уже отыграна», передает «Лента.ру» мнение аналитика Павла Самиева.
На колебания российской валюты влияет неопределенность с экспортом. В перспективе данная проблема не решится, поэтому курс рубля сохранится на среднем уровне. Он составит примерно 68 рублей за доллар.
Волатильность, по мнению эксперта, сохранится, но резких скачков, как это было на днях на фоне решения ЦБ РФ о купле-продаже валюты, в видимом будущем уже не произойдет.