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Песков прокомментировал слухи об «отмене» прямых губернаторских выборов

Политика
Песков прокомментировал слухи об «отмене» прямых губернаторских выборов

Слухи об «отмене» прямых губернаторских выборов не достойны внимания. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

Он отметил, что лично не знаком с информацией об «отмене» прямых губернаторских выборов. Пресс-секретарь президента РФ при этом уточнил, откуда у журналистов такие сведения.

«Понятно. Давайте даже не будем на это никак реагировать», — ответил Песков, узнав, что новость об этом тиражируется в различных Telegram-каналах.

Ранее в Сети появилась информация, что ряд глав российских регионов якобы призвали отменить прямые губернаторские выборы.
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