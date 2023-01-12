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Песков высоко оценил героизм участников операции по освобождению Соледара

Армия
Песков высоко оценил героизм участников операции по освобождению Соледара

Успех операции по освобождению от украинских националистов города Соледар обусловлен титанической работой, а также героизмом участников боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что российские бойцы проявляют настоящее мужество и на других направлениях, где продолжаются интенсивные боестолкновения.

«Мы будем восхищаться и ценить наших героев. Будем помнить тех героев, которые потеряли свои жизни. Заботиться о тех, кто был ранен», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин подтвердил информацию о полном освобождении Соледара силами ЧВК «Вагнер».
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