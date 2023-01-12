Песков высоко оценил героизм участников операции по освобождению Соледара

Успех операции по освобождению от украинских националистов города Соледар обусловлен титанической работой, а также героизмом участников боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что российские бойцы проявляют настоящее мужество и на других направлениях, где продолжаются интенсивные боестолкновения.
«Мы будем восхищаться и ценить наших героев. Будем помнить тех героев, которые потеряли свои жизни. Заботиться о тех, кто был ранен», — сказал официальный представитель Кремля.
Ранее предприниматель Евгений Пригожин подтвердил информацию о полном освобождении Соледара силами ЧВК «Вагнер».