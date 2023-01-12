Топ-менеджера Федерального агентства воздушного транспорта заподозрили во взяточничестве

Следователи заподозрили во взяточничестве топ-менеджера Федерального агентства воздушного транспорта. Предположительно, за денежные вознаграждения он неоднократно выдавал казахстанской авиакомпании разрешения на пролет в российском воздушном пространстве, передает Telegram-канал 112.
По данным правоохранителей, в 2017 году чиновник получил за свои услуги 200 тысяч рублей, а спустя несколько месяцев — еще порядка 130 тысяч. Переводы он принимал в том числе на личную банковскую карту.
На момент совершения противоправных действий мужчина занимал пост замначальника управления регулирования перевозок. Решается вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела.