Националистическое беснование: что скрывает Украина под видом евроинтеграции

Глава ПЦУ Сергей Думенко обратился к украинцам с призывом отказаться от своего святого. В честь которого их крестили, если он имеет отношение к России. В то же время, глава ПЦУ посетовал на то, что верующие требуют оставить «российских» святых в месяцеслове.
Вместе с тем, в СМИ появилась информация о том, что на западе Украины в селе Овадное Волынской области неизвестные подожгли Свято-Вознесенский храм. Трагедия произошла после того как местный батюшка отказался переходить в стан раскольников ПЦУ.
Что происходит в нынешней украинской церкви? Кто выступает главным инициатором слома христианских традиций? Что делать на фоне последних событий рядовым прихожанам, которые не поддерживают навязываемые им порядки? Своим мнением по этим и другим вопросам в интервью ФАН поделился протоиерей Андрей Ткачев.
— Как вы можете охарактеризовать призыв главы ПЦУ к украинцам отказаться от святых, в честь которых их крестили?
— Вся нынешняя украинская церковность — театральщина, скрывающая за собой страшное безбожие. Они идут по логическому пути неизбежного все большего и большего вскрытия своей сатанинской сущности. Удивляться этому не стоит: Украина изначально была такова. Политический проект «Украина», как самостоятельного государства, изначально, как мы это видим сегодня, был проектом сатанинским. Тем, кто имеет чуть-чуть больше проницательности, это было понятно, если не сразу, то в процессе. Всему остальному миру придется все больше и больше узнавать подлинную Украину, как внутреннее состояние войны с Богом, гордое навязывание миру своего извращенного понимания вещей. Здесь, чем хуже, тем лучше, в том смысле, что Украина будет идти дальше по этому пути. Она уже не свернет с него до полного крушения и самоуничтожения.
Все внутреннее там сейчас вылезает наружу. Это будет продолжаться и дальше. Там очень глубокие гнойники: они все больше и больше будут выплескиваться наружу зловонной жижей самых разных безумных вещей. Мы будем удивляться, причитать, хвататься за голову, а на самом деле все было так изначально в самой сути украинского проекта. Они будут отказываться сначала от общерусских святых, потом от сугубо московских, потом от имен, крещения, будут бросаться в объятия трансгендерного Запада, что, собственно, уже и происходит. Все это будет неизбежно вести к одному логическом финалу — жуткому краху этой бывшей христианской страны.
— На вопрос одной из журналисток, что именно ей делать, если ее крестили в честь Ксении Петербургской, Сергей Думенко предложил ей молиться «какой-нибудь другой Ксении». Такие рассуждения вообще могут иметь под собой какие-то понятные основания?
— Они имеют под собой националистический бред. Это националистическое беснование, вражда со святыми и с Богом, который освятил своей благодатью этих святых. Для меня здесь нет ничего удивительного. Это должно стать достоянием общественности, осознанным факт для людей, которые более-менее разбираются в этой проблематике. Этот глава ПЦУ просто безбожник. Какая разница, на каких основаниях ты безбожник: космополитических, националистических, ЛГБТ-проблематике, научной парадигме. Неважно, на каком базисном основании ты отвергаешь Бога и его святых, важно, что ты их отвергаешь. Идеологическая подоплека сегодняшнего радикального национализма украинского государства — богоборческая по своей сути. Это некое самопроклятие священнослужителей, имена которых мне стыдно произносить.
— К слову о радикальных шагах. Стало известно, что недавно на западе Украины, после отказа местного батюшки перейти к раскольникам ПЦУ, неизвестные подожгли церковь. Неужели для этих националистов в буквальном смысле нет ничего святого?
— Это началось не вчера. Такие факты были уже очень давно: поджоги церквей, нападение на церкви, отъем храмовых зданий, избиение священников, изгнание священников, убийство священников, тюремное заключение, лишение гражданства. Это каскад, половодье: когда-то замерзшие «каловые массы», оттаяли в лучах американской гуманитарной помощи и теперь льются из недр политического украинства. Они действительно ведут себя, как сатанисты, как худшие образцы богоборчества, которые уже были видны в истории: французская буржуазная революция, каскад революций в России, подобные эксцессы были и в Мексике. Это война с Богом, на данный момент одетая в одежды европейского интеграционного процесса, война с Россией, с домом Богородицы.
Поймите, это метафизическая война. Если мы не понимаем себя, то враги подскажут нам, кто мы. Мы можем думать, что мы — одна из стран во всемирной семье народов. На самом деле, Россия — дом Богородицы и хранительница православия. Это большое препятствие на пути глобализма и окончательного большинства сатанизма накануне Второго пришествия, которые предсказаны в Апокалипсисе. Именно этим обусловлена ненависть к России со стороны Евросоюза, Соединенных Штатов и их сегодняшнего главного боевого сателлита в виде украинских радикалов. Они сатанисты. Это не фигура речи, не патетика. Это — факт. Украинская политическая система сплошь состоит из сатанизма. Все остальное уже добавки.
— На ваш взгляд, понимают ли рядовые верующие на Украине, что сталкиваются с упомянутым вами националистическим беснованием? Как может сложиться их дальнейшая судьба?
— Любая страна неоднородна внутри себя. Там есть люди невменяемые в самом худшем смысле слова. Они сделают все, что им покажет телевизор. Есть люди, которые будут «подпевать общей песне» из страха перед обществом, перед соседом, который может донести. Есть люди, которые все понимают, но не могут сопротивляться и покинут эту страну разными способами, если смогут. Есть те, кто останется на месте, но не поддержит этого общего беснования. Тогда их ждет судьба мучеников и исповедников. В общем, там будут четыре категории: мученики, коллаборанты, серая масса и беженцы. Так происходит везде, в этом смысле украинцы не уникальны. Там очень много понимающих людей, часть которых покинула Украину, уехав в Европу, Россию. Есть и те, кто сидит на месте, ожидая, что все наладится, но, к сожалению, ничего не наладится. Кто-то сидит на месте, потому что любит свою страну и не согласен менять свою веру. Их ожидает участь мучеников. Есть предатели коллаборанты, а есть и люди, я извиняюсь, с ограниченными когнитивными способностями.
Драматургия дальнейших событий будет развиваться на наших глазах, поэтому нужно как можно предметнее, еще и глубже освещать все эти вещи. Не трактовать, как хулиганство или бытовое безумие, а как метафизическую войну политического украинства с Богом и святой церковью. Должно быть понимание глубинных процессов происходящего. Мы еще многое увидим и узнаем. Те, кого мы считали великими, станут ничтожными, но и многие люди, которых мы не знаем, станут настоящей славой церкви.