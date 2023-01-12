Националистическое беснование: что скрывает Украина под видом евроинтеграции

— Любая страна неоднородна внутри себя. Там есть люди невменяемые в самом худшем смысле слова. Они сделают все, что им покажет телевизор. Есть люди, которые будут «подпевать общей песне» из страха перед обществом, перед соседом, который может донести. Есть люди, которые все понимают, но не могут сопротивляться и покинут эту страну разными способами, если смогут. Есть те, кто останется на месте, но не поддержит этого общего беснования. Тогда их ждет судьба мучеников и исповедников. В общем, там будут четыре категории: мученики, коллаборанты, серая масса и беженцы. Так происходит везде, в этом смысле украинцы не уникальны. Там очень много понимающих людей, часть которых покинула Украину, уехав в Европу, Россию. Есть и те, кто сидит на месте, ожидая, что все наладится, но, к сожалению, ничего не наладится. Кто-то сидит на месте, потому что любит свою страну и не согласен менять свою веру. Их ожидает участь мучеников. Есть предатели коллаборанты, а есть и люди, я извиняюсь, с ограниченными когнитивными способностями.