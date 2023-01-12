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Песков: Лондон не просил Москву найти своих подданных в зоне спецоперации на Украине

Политика
Песков: Лондон не просил Москву найти своих подданных в зоне спецоперации на Украине

Британское руководство не направляло официальных обращений в Москву по поводу своих граждан, сражающихся на стороне Украины в ходе российской спецоперации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Лондон не просил Кремль найти своих подданных, которые пропали в зоне проведения СВО. Соответствующее заявление пресс-секретарь президента РФ сделал в ходе брифинга 12 января.

«В любом случае, если будет какой-то запрос, просьба оказать содействие — конечно, это будет рассмотрено», — сказал он.

Напомним, что ранее пресс-служба компании «Конкорд» отыскала двух пропавших британцев после того, как такой запрос поступил на линию «Спроси Вагнер». Стало известно, что один из них был обнаружен мертвым.
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