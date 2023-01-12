Подоляка объяснил, почему ВСУ не смогут эффективно использовать немецкие танки Leopard

Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезным дефицитом танков, но перспектива поставок немецких Leopard 2 едва ли способна повлиять на ход боевых действий, заявил военный эксперт Юрий Подоляка.
По его словам, проблема в том, что Киеву могут передать устаревшие Leopard 2A4, которые попросту не предназначены для тех задач, которые перед войсками ставит командование ВСУ.
«Основная масса танков сейчас используется как подвижные огневые точки, расчищающие путь штурмовым отрядам. Для этой цели Leopard не предназначен», — сказал эксперт.
Подоляка уточнил, что ключевая проблема Leopard 2A4 заключается в его броне, которая значительно слабее, чем у российских Т-90.
Ранее аналитики «Царьграда» детально рассказали о характеристиках танков Leopard, которые могут быть переданы Киеву.