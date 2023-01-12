Свыше 16 тысяч браков оформили в Воронежской области в прошлом году

Как пишет сетевое издание «Обозреватель.Врн», по данным регионального управления ЗАГС, самым «урожайным» на свадьбы оказался третий квартал 2022 года. Так, в период с июня по сентябрь в Воронежской области было заключено 6 399 браков. А с октября по декабрь того же года в воронежцы создали 4 741 новую семью, что стало вторым показателем.