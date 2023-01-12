Свыше 16 тысяч браков оформили в Воронежской области в прошлом году

Брачный союз в минувшем году в Воронежской области заключили 16 768 пар. Информацией об этом поделились на портале областного правительства.
Как пишет сетевое издание «Обозреватель.Врн», по данным регионального управления ЗАГС, самым «урожайным» на свадьбы оказался третий квартал 2022 года. Так, в период с июня по сентябрь в Воронежской области было заключено 6 399 браков. А с октября по декабрь того же года в воронежцы создали 4 741 новую семью, что стало вторым показателем.
Помимо этого, в обозначенный период в регионе развелись 10 035 пар. Примечательно, что чаше всего разводы происходили также в третьем квартале – за данный период было совершено 2 716 бракоразводных процессов.