Сенатор Джабаров провел параллель между бунтом в Бразилии и избранием Байдена в США

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров провел неожиданную параллель между бунтом в Бразилии и ситуацией в Вашингтоне в 2021 году.
Напомним, что 8 января сторонники бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару насильственными методами осуществили захват правительственных зданий в столице. Однако мятеж был подавлен сотрудниками правоохранительных органов.
Джабаров в ходе общения с прессой отметил, что этот бунт напоминает ситуацию, когда после назначения Джо Байдена на пост главы США сторонники его предшественника Дональда Трампа вторглись в Белый дом.
«Тут похожий сценарий пытались разыграть в Бразилии… Эта попытка была обречена на провал, потому что Лула (глава Бразилии Лула да Силва. – Прим. ред.) — сильный кандидат», — сказал сенатор.
Ранее член Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что беспорядки в Бразилии — это «путч в никуда».