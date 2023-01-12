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Bloomberg: морозы на Украине привели к поломке беспилотников ВСУ

Армия
Bloomberg: морозы на Украине привели к поломке беспилотников ВСУ

Зимние холода на территории Украины обеспечили поломку беспилотников и радиостанций украинской армии. Об этом говорится в публикации издания Bloomberg.

Указывается, что главная проблема заключается в замерзших батареях, которые приходится заряжать в два раза чаще. В случае с дронами, их теперь сложно применять для разведки и корректировки артиллерии из-за плохой видимости, поэтому солдаты ВСУ теперь намного реже используют артиллерию на фронте.

Помимо этого, автор материала отмечает, что морозы не позволяют украинским военнослужащим проводить много времени вдали от укрытия, а для наступления нужна исправная работа всей техники.

Напомним, ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что подразделения ВСУ попытаются контратаковать Соледар, но у них ничего не выйдет, передает «Царьград».
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