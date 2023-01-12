Bloomberg: морозы на Украине привели к поломке беспилотников ВСУ

Указывается, что главная проблема заключается в замерзших батареях, которые приходится заряжать в два раза чаще. В случае с дронами, их теперь сложно применять для разведки и корректировки артиллерии из-за плохой видимости, поэтому солдаты ВСУ теперь намного реже используют артиллерию на фронте.