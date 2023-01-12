Захарова сообщила о пресс-конференции Лаврова по итогам 2022 года 18 января

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров намерен провести пресс-конференцию по итогам минувшего года. Об этом рассказала официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
Дипломат отметила, что в рамках ежегодного выступления перед журналистами министр иностранных дел затронет основные итоги внешней политики государства в 2022 году. Мероприятие начнется 18 января предварительно в 11:00. Соответствующей информацией Захарова поделилась в ходе брифинга.
«В пресс-центре министерства иностранных дел России состоится традиционная ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова», — сказала она.
Ранее дипломат, комментируя очередной антироссийский выпад советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка, заявила, что его высказывания напоминают цирк.