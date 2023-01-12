Захарова сообщила о пресс-конференции Лаврова по итогам 2022 года 18 января

Дипломат отметила, что в рамках ежегодного выступления перед журналистами министр иностранных дел затронет основные итоги внешней политики государства в 2022 году. Мероприятие начнется 18 января предварительно в 11:00. Соответствующей информацией Захарова поделилась в ходе брифинга.