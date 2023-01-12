В Татарстане задержали подростка за подготовку массового убийства в своей бывшей школе

Сотрудники правоохранительных органов Татарстана задержали 16-летнего студента колледжа Нефтехимии и нефтепереработки. Юноша планировал совершить массовое убийство в своей бывшей школе в Нижнекамске, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным силовиков, с мая по сентябрь 2022 года подросток искал в Сети информацию о том, как самостоятельно сделать взрывное устройство и организовывать расстрелы. Правоохранители считают, что мальчик планировал совершить подобный акт агрессии в средней образовательной школе №8, где раньше сам учился.
В ходе обысков у несовершеннолетнего изъяли домашний компьютер и тетрадь с записями. В отношении молодого человека завели уголовное дело о подготовке к убийству.