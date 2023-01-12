В Татарстане задержали подростка за подготовку массового убийства в своей бывшей школе

По данным силовиков, с мая по сентябрь 2022 года подросток искал в Сети информацию о том, как самостоятельно сделать взрывное устройство и организовывать расстрелы. Правоохранители считают, что мальчик планировал совершить подобный акт агрессии в средней образовательной школе №8, где раньше сам учился.