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Жители Швейцарии устали от заполонивших страну украинцев

Общество
Жители Швейцарии устали от заполонивших страну украинцев

Жители Швейцарии устали от переехавших в европейскую страну украинских беженцев. Они недовольны их поведением и нежеланием возвращаться домой.

Граждане возмущены, почему украинцы получают пособия и передвигаются по стране на дорогих автомобилях. Этот вопрос поднял и советник правительства Люцерн Гвидо Граф.

«Некоторые группы беженцев не понимают, почему им не разрешают иметь машину, а украинцам — можно. Такие различия уже невозможно объяснить», — подчеркнул он.

По его словам, в страну пребывают не только бедные и обделенные. В каждой волне есть те украинцы, которые могут позволить себе переезд и беспечную жизнь.
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