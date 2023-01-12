Жители Швейцарии устали от заполонивших страну украинцев

Жители Швейцарии устали от переехавших в европейскую страну украинских беженцев. Они недовольны их поведением и нежеланием возвращаться домой.
Граждане возмущены, почему украинцы получают пособия и передвигаются по стране на дорогих автомобилях. Этот вопрос поднял и советник правительства Люцерн Гвидо Граф.
«Некоторые группы беженцев не понимают, почему им не разрешают иметь машину, а украинцам — можно. Такие различия уже невозможно объяснить», — подчеркнул он.
По его словам, в страну пребывают не только бедные и обделенные. В каждой волне есть те украинцы, которые могут позволить себе переезд и беспечную жизнь.