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Биатлонист Васильев назвал молотобойца Литвинова негодяем после допингового скандала

Спорт
Биатлонист Васильев назвал молотобойца Литвинова негодяем после допингового скандала

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о поведении молотобойца Сергея Литвинова, который сознался в преднамеренном употреблении допинга. Заслуженный ветеран назвал атлета негодяем.

Литвинов в 2012 году применял туринабол и оксандролон. Спортсмен признался, что воспользовался сокрытием употребления допинга в России. Васильев считает, что Литвинов — негодяй. Из-за таких высказываний у западных стран появляется недоверительное отношение к РФ, заявил биатлонист в интервью изданию РИА Новости.

Кроме этого, бывшая глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович прокомментировала скандальное высказывание Литвинова. Спортсмен может избежать наказания, сообщает ТАСС.
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