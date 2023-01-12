Биатлонист Васильев назвал молотобойца Литвинова негодяем после допингового скандала

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о поведении молотобойца Сергея Литвинова, который сознался в преднамеренном употреблении допинга. Заслуженный ветеран назвал атлета негодяем.
Литвинов в 2012 году применял туринабол и оксандролон. Спортсмен признался, что воспользовался сокрытием употребления допинга в России. Васильев считает, что Литвинов — негодяй. Из-за таких высказываний у западных стран появляется недоверительное отношение к РФ, заявил биатлонист в интервью изданию РИА Новости.
Кроме этого, бывшая глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович прокомментировала скандальное высказывание Литвинова. Спортсмен может избежать наказания, сообщает ТАСС.