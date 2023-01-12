Планировавшего воевать на стороне ВСУ мужчину задержали в Твери

По данным ведомства, речь идет 40-летнем мужчине. Он планировал отправиться на Украину для участия в боевых действиях в составе одного из подразделений ВСУ. В Сети он поддерживал связь с представителями украинской стороны, изучил маршрут выезда на территорию соседнего государства, приобрел элементы военной экипировки, обмундирования и медицинские средства.