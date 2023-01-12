Планировавшего воевать на стороне ВСУ мужчину задержали в Твери

Сотрудники ФСБ задержал жители Твери, который собирался воевать против российской стороны в зоне боевых действий на Украине. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
По данным ведомства, речь идет 40-летнем мужчине. Он планировал отправиться на Украину для участия в боевых действиях в составе одного из подразделений ВСУ. В Сети он поддерживал связь с представителями украинской стороны, изучил маршрут выезда на территорию соседнего государства, приобрел элементы военной экипировки, обмундирования и медицинские средства.
«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий при попытке выехать в направлении российско-украинской границы мужчина был задержан на железнодорожной станции Тверь», — сообщили в ФСБ.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. Решением суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.