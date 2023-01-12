Ясновидящая Саона объяснила сглазом госпитализацию Костомарова

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров был госпитализирован с бронхопневмонией и подключен к аппарату ИВЛ. Говоря о недуге фигуриста, ясновидящая Саона увидела в нем мистическую причину.
По ее словам, карты однозначно показали: здоровье Костомарова серьезно пошатнул сглаз. Саона добавила, что когда человек находится в центре внимания — это может проявляться либо сразу, либо спустя некоторое время.
«То, что человек задет энергетически, это точно», — резюмировала она в беседе с «МК».
Собеседница издания выразила уверенность, что Костомаров сможет побороть свой недуг, поскольку у него есть сильный ангел-хранитель. Однако на его восстановление уйдет некоторое время.
Ранее стало известно, что Костомаров якобы неделю болел до госпитализации, а лечился окунанием в прорубь.