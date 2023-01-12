Педофила разыскивают в Приангарье по делу о надругательстве над тремя детьми

Сотрудники правоохранительных органов Иркутской области разыскивают педофила по уголовному делу о надругательстве над тремя детьми. Об инциденте в Приангарье сообщили в региональном СУ СК РФ.
Обстоятельства совершенных преступлений не раскрываются, но известно, что сексуальному насилию подверглись трое ребят младше 14 лет. Когда и где случились домогательства, не уточняется.
По данным правоохранителей, педофилу на вид 40-45 лет, рост мужчины 175-180 сантиметров, у него густые брови, седые волосы и лобные залысины. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее стало известно, что педофила из Чувашии осудили за изнасилование школьницы. Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима, сообщал телеканал «360».