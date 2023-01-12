Ясно и недвусмысленно: аналитик Косарев о пакете мер по возвращению IT-специалистов

Минцифры посылает очень ясное сообщение тем, кто продолжает работать с российскими компаниям, но предпочитает находиться за рубежом. Такую оценку инициативе министерства дал в интервью ФАН эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, директор компании «Форс технологии» Борис Косарев.
Минцифры совместно с профильными ассоциациями приступило к разработке пакета мер для возвращения уехавших из России IT-специалистов. Обсуждаются как поощрительные, так и санкционные шаги. К первому относятся гарантированная бронь от призыва в армию и оплата перелета в Россию, ко второму — повышение НДФЛ.
«Выглядит это сообщение упрощенно так: мы скоро предложим дополнительные гарантии от призыва, можно возвращаться, — поясняет специалист. — Для этой аудитории меры, казалось бы, адекватные, однако пока не вызывающие полного доверия у молодых IT-специалистов».
По его мнению, у инициативы Минцифры есть все основания на успех.
«Нам вообще очень повезло с главой этого ведомства в этот непростой период, — отмечает эксперт. — Он осознает важность человеческого фактора внутри технологий и для настоящего момента времени и для будущего».
Косарев считает абсолютно правильными предложения Максута Шадаева по поддержке российских IT-компаний бюджетными грантами и государственными заказами, оперативно сформулированные еще в конце февраля 2022 года.
«Те работодатели, которые откажутся от услуг уехавших IT-специалистов, в пользу тех, кто остался в России, должны иметь преимущество в получении этих бюджетных грантов и государственных заказов. Ведь не секрет, что многие IT-компании, работающие в России, организовано перевезли своих сотрудников в другие страны. Такая комфортная корпоративная релокация на новые офисы и места проживания увела из нашей страны значительную часть специалистов», — полагает он.
При этом эксперт констатирует, что большинству уехавших из страны российских айтишников за рубежом не очень комфортно.
Во-первых, западные корпорации не спешат нанимать россиян. Если есть выбор в пользу специалиста из другой страны выбор будет в пользу него.
Во-вторых, меняется мировой рынок вакансий. Конец 2022 года — это массовые увольнения в Microsoft, Twitter, Facebook✱ и других IT-компаниях. Высвободились десятки тысяч специалистов, и эти люди ищут работу. Немаловажен факт охлаждения криптолихорадки, падение курсов криптовалют и, как результат, падение доходности инвестиций в этой сфере. Именно т.н. «крипта» оттягивала профессиональные кадры и разогревала зарплаты айтишникам во всех специальностях, дает оценку эксперт.
Он также высказал мнение, что отсрочки от срочной службы или от мобилизации для специалистов IT-компаний — это не «откос» и не малодушие. Проведение СВО показало, что войны будущего станут вести с привлечением высококвалифицированных специалистов и Максут Шадаев действует, прежде всего, в интересах государства и общества, чтобы такие специалисты находились в России, росли профессионально, развивали индустрию и конкурентную среду. Грань между гражданскими технологиями и военными очень тонкая.
«Большинство IT-специалистов, конечно, будут выжидать пока все поощрительные и карательные меры не начнут реально действовать, плюс все-таки они будут опасаться новой волны мобилизации и это, наверное, самый важный фактор, который будет заставлять их осторожничать с возвращением в Россию», — заключает Борис Косарев.
Ранее глава Минцифры анонсировал запуск отечественного аналога «Википедии».
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ