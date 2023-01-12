Ясно и недвусмысленно: аналитик Косарев о пакете мер по возвращению IT-специалистов

Он также высказал мнение, что отсрочки от срочной службы или от мобилизации для специалистов IT-компаний — это не «откос» и не малодушие. Проведение СВО показало, что войны будущего станут вести с привлечением высококвалифицированных специалистов и Максут Шадаев действует, прежде всего, в интересах государства и общества, чтобы такие специалисты находились в России, росли профессионально, развивали индустрию и конкурентную среду. Грань между гражданскими технологиями и военными очень тонкая.