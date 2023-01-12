Apple работает над созданием ноутбука с сенсорным экраном

Американская корпорация Apple ведет разработку ноутбука с сенсорным экраном. Это будет первое подобное устройство компании.
По информации агентства Bloomberg, разработчики активно трудятся над этим проектом. Это, как отмечают в издании, показывает заинтересованность компании в новом продукте. Однако пока финальное решение по новинке не принято.
В американской компании долго время отвергали идею оснащения ноутбуков сенсорными дисплеями. Как пишет агентство, Apple не особо поддерживал идею. В том числе из-за опасения, что планшеты потеряют свою актуальность, пишет «Вечерняя Москва». Однако низкие доходы от продажи ноутбуков заставили корпорацию задуматься о новых возможностях.