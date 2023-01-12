Apple работает над созданием ноутбука с сенсорным экраном

В американской компании долго время отвергали идею оснащения ноутбуков сенсорными дисплеями. Как пишет агентство, Apple не особо поддерживал идею. В том числе из-за опасения, что планшеты потеряют свою актуальность, пишет «Вечерняя Москва». Однако низкие доходы от продажи ноутбуков заставили корпорацию задуматься о новых возможностях.