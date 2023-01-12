Мертвого 14-летнего мальчика нашли в квартире на Васильевском острове в Петербурге

Учащегося одной из петербургских школ нашли мертвым в квартире Василеостровского района. Как пишет SHOT, подросток мог отравиться вейпом.
По данным канала, 14-летнего школьник без признаков жизни нашли накануне вечером в квартире, где он проживал с отцом, бабушкой и дедушкой. При осмотре тела внешних признаков насилия зафиксировано не было.
Экспертиза показала, что причиной смерти стало острое отравление неизвестным веществом Согласно одной из версий, оно могло содержаться в жидкости для электронной сигареты. Другие подробности будут установлены в ходе полицейской проверки.
Ранее школьник погиб при катании на привязанном к машине тюбинге, писал телеканал «360».