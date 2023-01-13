Режиссер Карен Оганесян назвал главные достоинства актера Сергея Газарова

Актер и режиссер театра и кино, сценарист, продюсер Сергей Газаров родился 13 января 1958 года. В день рождения артиста через ФАН именинника поздравил кинорежиссер, кинопродюсер и монтажер Карен Оганесян.
Собеседник поделился впечатлениями от работы с артистом на съемочных площадках таких проектов как «Мамы», «Марафон», «Журов».
«Он не только суперталантливый актер и режиссер, но еще и хороший человек, который поможет в беде», — сказал кинопродюсер.
В картине Карена Оганесяна «Марафон» Сергей Газаров сыграл роль криминального типа Жорика, к которому обращается неудачливый спортсмен Толик в исполнении Михаила Пореченкова. Не потратить деньги на пустые обещания сомнительного помощника герою помогает знакомая, роль которой исполнила актриса Екатерина Васильева.
К настоящему моменту артист сыграл почти в 120 кинокартинах. Всенародную известность Сергею Газарову принесли его яркие актерские работы в кинолентах «Палач», «Радости и печали маленького города», «Родня», «Такси-блюз», «Калашников», а также сериалах «У каждого своя война», «Легенды о Круге», «Под прикрытием», «Ловушка», «Возвращение домой».
С декабря 2020 года Сергей Газаров стал художественным руководителем Московского драматического театра «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна», а с октября 2021 года занял аналогичную должность в Московском академическом театре сатиры.
Ранее актер Алексей Нилов через ФАН поздравил с днем рождения режиссера Максима Бриуса. По словам собеседника, он надеется еще не раз поработать с этим мастером.