Режиссер Карен Оганесян назвал главные достоинства актера Сергея Газарова

К настоящему моменту артист сыграл почти в 120 кинокартинах. Всенародную известность Сергею Газарову принесли его яркие актерские работы в кинолентах «Палач», «Радости и печали маленького города», «Родня», «Такси-блюз», «Калашников», а также сериалах «У каждого своя война», «Легенды о Круге», «Под прикрытием», «Ловушка», «Возвращение домой».