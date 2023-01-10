ФАН публикует видео с лежащим после избиения подростком в петербургском магазине

В Петербурге подросток стал жертвой нападения агрессивного охранника. Редакция ФАН получила кадры, снятые сразу после того, как 16-летний юноша получил удар в челюсть.
По словам пострадавшего, он с приятелем зашел в торговую точку, расположенную на проспекте Ветеранов. Молодежь решила заняться бизнесом. Подросток заявил, что они изучали товары со скидкой с целью их приобретения и дальнейшей перепродажи.
Работники магазина в течение получаса следили за подростками, которые просто стояли возле прилавка. Один охранник не выдержали и напал. По мнению юноши, злоумышленник посчитал, что подростки пришли в магазин для совершения кражи.