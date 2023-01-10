Власти Танзании начали строительство крупного морского порта на юге республики

Посол Танзании в Малави сообщил, что порт Мтвара не функционирует в полной мере, так как не имеет связи с некоторыми регионами из-за отсутствия сообщения. Однако строительство Мбамба-Бей решит проблему перевозки людей и товаров в Мозамбик и Замбию, а также значительно расширит рынок.