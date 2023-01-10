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Власти Танзании начали строительство крупного морского порта на юге республики

Весь мир
Власти Танзании начали строительство крупного морского порта на юге республики

Додома, 10 января. Власти Танзании начали строительство крупного порта Мбамба-Бей в области Рувума.

По словам ответственного за проект чиновника Пласдуче Мбосса, инициатива призвана расширить возможности республики в сфере торговли с другими странами. Кроме того, она раскроет потенциал находящейся поблизости глубоководной гавани.

Посол Танзании в Малави сообщил, что порт Мтвара не функционирует в полной мере, так как не имеет связи с некоторыми регионами из-за отсутствия сообщения. Однако строительство Мбамба-Бей решит проблему перевозки людей и товаров в Мозамбик и Замбию, а также значительно расширит рынок.

Ранее власти в Додоме отказались от празднования Дня независимости республики. Представители правительства решили потратить бюджет торжества на строительство и модернизацию общежитий для учебных заведений страны.

Позднее чиновники России и Танзании организовали комиссию по развитию туризма, энергетики и информационных систем. Кроме того, представители двух государств рассмотрели прочие перспективные направления сотрудничества.
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