Власти Танзании начали строительство крупного морского порта на юге республики

Додома, 10 января. Власти Танзании начали строительство крупного порта Мбамба-Бей в области Рувума.
По словам ответственного за проект чиновника Пласдуче Мбосса, инициатива призвана расширить возможности республики в сфере торговли с другими странами. Кроме того, она раскроет потенциал находящейся поблизости глубоководной гавани.
Посол Танзании в Малави сообщил, что порт Мтвара не функционирует в полной мере, так как не имеет связи с некоторыми регионами из-за отсутствия сообщения. Однако строительство Мбамба-Бей решит проблему перевозки людей и товаров в Мозамбик и Замбию, а также значительно расширит рынок.
Ранее власти в Додоме отказались от празднования Дня независимости республики. Представители правительства решили потратить бюджет торжества на строительство и модернизацию общежитий для учебных заведений страны.
Позднее чиновники России и Танзании организовали комиссию по развитию туризма, энергетики и информационных систем. Кроме того, представители двух государств рассмотрели прочие перспективные направления сотрудничества.