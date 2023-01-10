Мировая экономика ждет роста торговли на фоне снятия COVID-ограничений в Китае

Мировые рынки ждут оживления торговли и спроса на сырье на фоне снятия антиковидных ограничений в Китае. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Пекин ранее объявил, что с 8 января в стране полностью были отменены карантин и ПЦР-тестирование для пересекающих границу. Власти теперь выдают иностранцам визы и разрешения на временное проживание.
Газета отмечает, что такого рода изменения в КНР крайне важны для России. Они позволяют поддерживать цены на сырье и оживлять взаимную торговлю из-за упрощения сделок. На фоне новостей о снятии ограничений стоимость нефти стала расти.
Эксперты рынка полагают, что спрос на топливо в Китае может значительно вырасти на фоне приближающегося Нового года по китайскому календарю. При этом риск возвращения к жестким антиковидным мерам сохраняется до сих пор.