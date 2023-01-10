Актер Оскар Кучера был на самолете Azur Air, который вынужденно приземлился в Индии

Российский актер Оскар Кучера находился в самолете авиакомпании Azur Air, который вынужденно приземлился на базе ВВС Индии. Об этом он написал в своем Telegram-кнале.
Рейс Azur Air Москва — Гоа экстренно сел в Индии из-за сообщения о взрывном устройстве. Самолет совершил посадку в штате Гуджарат.
Кучера отметил, что самое неприятное началось в момент, когда пассажиры начали покидать борт. Вокруг находились люди в касках и с автоматами. Они посадили всех в автобусы по 45 человек и построили в одну линию, ничего не объясняя.
Артист отметил, что экипаж даже в сложившейся ситуации был спокоен и приветлив. После мероприятий их собрали в зале аэропорта и отвели поесть.