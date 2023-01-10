Производство снайперской винтовки «Счетчик» под патрон НАТО стартовало в России

Производство новой снайперской винтовки «Счетчик» под патрон НАТО 7,62 на 51 миллиметр стартовало в России. Этой информацией с РИА Новости поделился осведомленный собеседник.
По словам источника агентства, стартовало создание первой партии из нескольких десятков новых снайперских винтовок для будущей поставки в Вооруженные силы России. В ближайшее время их передадут разным подразделениям ВС РФ и Росгвардии.
«Новая винтовка получила название "Счетчик"», — подчеркнул источник издания.
В ноябре 2022 году сообщалось, что снайперскую винтовку «Счетчик» планируется испытать на военных полигонах и в реальных условиях в рамках специальной военной операции на Украине.