Bloomberg: российская нефть марки Urals продавалась по 38 долларов за баррель

Российская нефть марки Urals в пятницу, 6 января, торговалась в порту Приморск за 37,80 доллара за баррель. Эталон Brent в тот же день стоил 78,57 доллара за баррель, сообщает Bloomberg.
Российская нефть Urals продавалась ниже введенного странами G7 и Евросоюзом потолка цен. Агентство связывает разницу в ценах на нефть марок Urals и Brent с ограничениями, которые сделали Россию более зависимой от Индии и Китая. Москве приходится конкурировать с поставками с Ближнего Востока и продавать нефть со скидкой, говорится в публикации.
Потолок цен и эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти начали действовать с 5 декабря. В ответ Россия запретила продажу сырья покупателям, если контракт предусматривает введенный G7 лимит. Однако, по данным Минфина России, средняя цена на нефть Urals упала в декабре 2022 года на 24% по сравнению с последним месяцем 2021 года.