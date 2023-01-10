Bloomberg: российская нефть марки Urals продавалась по 38 долларов за баррель

Российская нефть Urals продавалась ниже введенного странами G7 и Евросоюзом потолка цен. Агентство связывает разницу в ценах на нефть марок Urals и Brent с ограничениями, которые сделали Россию более зависимой от Индии и Китая. Москве приходится конкурировать с поставками с Ближнего Востока и продавать нефть со скидкой, говорится в публикации.