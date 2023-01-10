Командование ВСУ собиралось провести наступление на Ростов-на-Дону и Таганрог

Командование вооруженных сил Украины собиралось провести наступление на Ростов-на-Дону и Таганрог. Этой информацией во время беседы с РИА Новости поделился командир одного из подразделений с позывным «Саныч».
По его словам, пометки о планах Украины провести наступление на российские города как минимум полугодовой давности присутствуют на картах, которые бойцы РФ нашли на брошенных позициях киевского режима под Авдеевкой.
Карты напечатаны по шаблонам СССР, на них есть советские топонимы, в том числе Мариуполь, который назван как Жданов. При этом сверху написаны пометки, показывающие нахождение украинских и российских войск.