Госдеп: США поставками БМП Bradley намерены изменить динамику боев на Украине

США путем предоставления Киеву дополнительной военной помощи, в том числе в виде БМП Bradley и систем ПВО, стремятся изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Журналисты на брифинге спросили, устраивает ли власти США развитие ситуации на Украине. Прайс в ответ подчеркнул, что есть несколько видов динамики. Первая состоит в том, что ВСУ планомерно показывали стойкость.
Представитель Госдепа отметил, что украинская армия противостоит российским военным и технике. По его словам, это та самая динамика, которую США намерены изменить за счет предоставления дополнительной помощи ВСУ.