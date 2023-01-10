Финансист Соловиченко посоветовала оформлять кредит в банковских приложениях

Оформление кредита в банковском приложении позволит снизить процентную ставку. Таким советом поделилась финансист Мария Соловиченко в интервью радио Sputnik.
По ее словам, банковские технологии сейчас находятся на таком уровне, что почти все операции с деньгами можно совершить не выходя из дома. Для этого нужно просто скачать соответствующее приложение. За его использование, отметила эксперт, некоторые организации могут дать более выгодные условия на займ.
Например, при онлайн-оформлении кредита ставка по нему будет на 0,5-1 процент ниже, чем при походе в офис. Однако это распространяется не на все виды займов. Физическое присутствие необходимо для получения автокредита или ипотеки, заключила Соловиченко.