Финансист Соловиченко посоветовала оформлять кредит в банковских приложениях

По ее словам, банковские технологии сейчас находятся на таком уровне, что почти все операции с деньгами можно совершить не выходя из дома. Для этого нужно просто скачать соответствующее приложение. За его использование, отметила эксперт, некоторые организации могут дать более выгодные условия на займ.