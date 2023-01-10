Shukan Gendai: новейшее ядерное оружие России не могут перехватить даже системы ПВО США

Гиперзвуковые комплексы «Авангард» не могут уничтожить даже американские системы ПВО. Это ядерное оружие России стало настоящей головной болью для США, пишет японское издание Shukan Gendai.
Боевую систему развернули на территории Оренбургской области, сообщает «Иносми». Комплекс работает как дельтаплан. От традиционных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Авангард» отличается высотой и траекторией полета. Он атакует цель с удаленностью от земли на 100 километров, словно метеорит, отмечают японские эксперты.
Кроме того, «Авангард» развивает скорость 27 Махов, что делает его неуязвимым для систем противовоздушной обороны. Комплекс может поражать цели на расстоянии до 6 тыс. километров, а значит, в зону его поражения входит вся территория Украины, предупредили в Shukan Gendai.