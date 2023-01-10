Shukan Gendai: новейшее ядерное оружие России не могут перехватить даже системы ПВО США

Кроме того, «Авангард» развивает скорость 27 Махов, что делает его неуязвимым для систем противовоздушной обороны. Комплекс может поражать цели на расстоянии до 6 тыс. километров, а значит, в зону его поражения входит вся территория Украины, предупредили в Shukan Gendai.