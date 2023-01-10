Пушков прокомментировал сообщения о подписанном финским депутатом Халла-ахо снаряде ВСУ

Телеканал Yle ранее сообщил, что депутат Юсси Халла-ахо из Финляндии озвучил призыв к убийству российских военных. Кроме того, финский парламентарий через специальный сервис заказал надпись «За свободу Финляндии» на снаряде для ВСУ. Комментируя новость, Пушков задался вопросом, кто на самом деле угрожает финской свободе.