Пушков прокомментировал сообщения о подписанном финским депутатом Халла-ахо снаряде ВСУ

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал сообщения СМИ о снаряде с надписью «За свободу Финляндии» у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мнением сенатор поделился в своем Telegram-канале.
Телеканал Yle ранее сообщил, что депутат Юсси Халла-ахо из Финляндии озвучил призыв к убийству российских военных. Кроме того, финский парламентарий через специальный сервис заказал надпись «За свободу Финляндии» на снаряде для ВСУ. Комментируя новость, Пушков задался вопросом, кто на самом деле угрожает финской свободе.
«Россия? Даже президент Финляндии заявил, что не видит такой угрозы», – написал российский сенатор.
Пушков уверен, что Финляндии угрожает «параноидальный синдром ее депутатов-русофобов». Таким финским парламентариям очень хочется повоевать с Россией чужими руками, заключил сенатор.