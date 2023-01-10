Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Politico: Париж и Варшава подталкивают Берлин к передаче танков Leopard Украине

Политика
Politico: Париж и Варшава подталкивают Берлин к передаче танков Leopard Украине

Польша и Франция подталкивают Германию к передаче танков Leopard Украине. Об этом сообщает европейская версия американской газеты Politico.

Представитель властей Франции сообщил, что Париж усиливает давление на Берлин в надежде получить согласие перед двусторонним саммитом 22 января. Аналогичное давление оказывают власти Польши, которые намерены создать широкую коалицию на Западе для передачи немецких танков.

Французский чиновник сообщил газете, что президент Франции Эммануэль Макрон стремился нарушить табу передачи Украине танков. По этой причине он объявил об их отправке. Целью такого решения было достижение поставок со стороны Германии.
германия Украина leopard
Военкоры ФАН
Лучшие в аду