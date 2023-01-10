Politico: Париж и Варшава подталкивают Берлин к передаче танков Leopard Украине

Польша и Франция подталкивают Германию к передаче танков Leopard Украине. Об этом сообщает европейская версия американской газеты Politico.
Представитель властей Франции сообщил, что Париж усиливает давление на Берлин в надежде получить согласие перед двусторонним саммитом 22 января. Аналогичное давление оказывают власти Польши, которые намерены создать широкую коалицию на Западе для передачи немецких танков.
Французский чиновник сообщил газете, что президент Франции Эммануэль Макрон стремился нарушить табу передачи Украине танков. По этой причине он объявил об их отправке. Целью такого решения было достижение поставок со стороны Германии.