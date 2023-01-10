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Politico: США рассматривают возможность передачи Украине бронетранспортеров Stryker

Политика
Politico: США рассматривают возможность передачи Украине бронетранспортеров Stryker

США могут включить в новый пакет военной помощи Украине современные бронетранспортеры Stryker. О транше может быть объявлено уже на следующей неделе, сообщает со ссылкой на два источника Politico.

Бронетехника нужна Украине для отражения возможного весеннего наступления России, отметили собеседники издания. Администрация США может анонсировать пакет военной помощи Украине в конце следующей недели «со Stryker или без них», говорится в публикации.

Ранее Москва направила странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что любые грузы с оружием для Украины будут законной целью для России.

В МИД РФ отмечали, что поставляющие оружие Украине страны НАТО «играют с огнем». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием не способствует успеху переговоров и произведет негативный эффект.
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