МИД Великобритании помогает семьям пропавших близ Соледара британцев

МИД Великобритании помогает семьям двух британцев, которые пропали без вести возле Соледара в Донбассе, где идут боестолкновения ВСУ с ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя британского внешнеполитического ведомства.
Ранее Нацполиция Украины сообщила, что двое граждан Великобритании Кристофер Перри и Эндрю Бегшо пропали без вести около Соледара. Представитель британского МИД сообщил газете, что ведомство сейчас поддерживает их семьи.
Сейчас за Соледар и Артемовск идут ожесточенные бои. Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил, что ЧВК «Вагнер» выбивает ВСУ с позиций под Соледаром.