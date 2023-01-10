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МИД Великобритании помогает семьям пропавших близ Соледара британцев

Политика
МИД Великобритании помогает семьям пропавших близ Соледара британцев

МИД Великобритании помогает семьям двух британцев, которые пропали без вести возле Соледара в Донбассе, где идут боестолкновения ВСУ с ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя британского внешнеполитического ведомства.

Ранее Нацполиция Украины сообщила, что двое граждан Великобритании Кристофер Перри и Эндрю Бегшо пропали без вести около Соледара. Представитель британского МИД сообщил газете, что ведомство сейчас поддерживает их семьи.

Сейчас за Соледар и Артемовск идут ожесточенные бои. Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил, что ЧВК «Вагнер» выбивает ВСУ с позиций под Соледаром.
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