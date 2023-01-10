МИД Великобритании помогает семьям пропавших близ Соледара британцев

МИД Великобритании помогает семьям двух британцев, которые пропали без вести возле Соледара в Донбассе, где идут боестолкновения ВСУ с ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя британского внешнеполитического ведомства.