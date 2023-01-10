Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сервис «Амедиатека» не будет транслировать сериал The Last of Us

Общество
Сервис «Амедиатека» не будет транслировать сериал The Last of Us

Стриминговый сервис «Амедиатека» не будет показывать сериал по видеоигре The Last of Us. Материал об этом опубликовало издание «Чемпионат».

Проект снял телеканал HBO Max. Раньше «Амедиатека» показывала шоу этой компании на русском языке, включая «Дом дракона» и второй сезон «Белого лотоса», премьера которых состоялась в прошлом году.

Вероятно, лицензию на трансляцию сериала не выдали из-за компании Sony Entertainment, которая покинула российский рынок. Эта организация является правообладателем. Премьера сериала The Last of Us должна состояться 15 января. В проекте роли сыграли актеры Педро Паскаль и Белла Рамзи.
амедиатека the last of us сериал
Военкоры ФАН
Лучшие в аду