Сервис «Амедиатека» не будет транслировать сериал The Last of Us

Стриминговый сервис «Амедиатека» не будет показывать сериал по видеоигре The Last of Us. Материал об этом опубликовало издание «Чемпионат».
Проект снял телеканал HBO Max. Раньше «Амедиатека» показывала шоу этой компании на русском языке, включая «Дом дракона» и второй сезон «Белого лотоса», премьера которых состоялась в прошлом году.
Вероятно, лицензию на трансляцию сериала не выдали из-за компании Sony Entertainment, которая покинула российский рынок. Эта организация является правообладателем. Премьера сериала The Last of Us должна состояться 15 января. В проекте роли сыграли актеры Педро Паскаль и Белла Рамзи.