Госдеп США пообещал Китаю издержки в случае оказания России помощи в сфере безопасности

Он сообщил, что Вашингтон внимательно следит за решениями, которые принимает Пекин в ответ на любые запросы Москвы оказать помощь в сфере безопасности. Прайс указал, что США дали ясно понять Китаю, какие последствия ожидают за помощь России в уклонении от санкции, а также предоставления какой-либо помощи в сфере безопасности для проведения спецоперации на Украине.