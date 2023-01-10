Госдеп США пообещал Китаю издержки в случае оказания России помощи в сфере безопасности

США предупредили Китай о последствиях попыток оказания России помощи в сфере безопасности или уклонения от санкций. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.
Он сообщил, что Вашингтон внимательно следит за решениями, которые принимает Пекин в ответ на любые запросы Москвы оказать помощь в сфере безопасности. Прайс указал, что США дали ясно понять Китаю, какие последствия ожидают за помощь России в уклонении от санкции, а также предоставления какой-либо помощи в сфере безопасности для проведения спецоперации на Украине.
Прайс также указал, что не может предоставить новых оценок относительно нынешнего объема помощи со стороны Китая. Он подчеркнул, что США примут меры, если зафиксируют содействие.