Адвокат Алиев призвал прописывать важные детали и нюансы при сдачи квартиры в аренду

Адвокат Руслан Алиев заявил, что во время сдачи квартиры в аренду необходимо тщательно прописывать все пункты. Материал об этом опубликовало интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам юриста, договор без прописанных важных деталей и нюансов является риском. В соглашении стоит уточнить все запреты и условия досрочного расторжения. Также важно правильно составить и подписать акт с описью и снимками.
Адвокат добавил, что не стоит разрешать жильцам оплачивать коммунальные счета. В соглашении необходимо прописать, что они должны передавать показания счетчика в определенные даты. Затраты нужно внести в стоимость аренды.