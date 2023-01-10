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Адвокат Алиев призвал прописывать важные детали и нюансы при сдачи квартиры в аренду

Общество
Адвокат Алиев призвал прописывать важные детали и нюансы при сдачи квартиры в аренду

Адвокат Руслан Алиев заявил, что во время сдачи квартиры в аренду необходимо тщательно прописывать все пункты. Материал об этом опубликовало интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам юриста, договор без прописанных важных деталей и нюансов является риском. В соглашении стоит уточнить все запреты и условия досрочного расторжения. Также важно правильно составить и подписать акт с описью и снимками.

Адвокат добавил, что не стоит разрешать жильцам оплачивать коммунальные счета. В соглашении необходимо прописать, что они должны передавать показания счетчика в определенные даты. Затраты нужно внести в стоимость аренды.
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