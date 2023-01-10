Сближение Москвы с Азией является политическим и экономическим кошмаром западных стран. Это заявление во время беседы с изданием «Известия» сделал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
По словам дипломата, отношения между Москвой и азиатскими странами динамично развиваются. При этом Западу все равно, улучшаются ли контакт РФ с государствами по вопросу спецоперации, или же по другим линиям.
Руденко также подчеркнул, что российские враги и раньше не могли помешать Москве строить отношения с другими странами. В прошлом году мировая общественность совсем перестала придерживаться «правил игры», которые навязал Запад.