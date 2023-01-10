Доцент Гиринский: предпенсионеры имеют право на налоговые послабления на недвижимость

Граждане России, которым осталось пять лет до выхода на пенсию, считаются предпенсионерами и имеют право на некоторые льготы. Об этом рассказал доцент Андрей Гиринский в беседе с «Праймом».
Получить их женщины могут в 55 лет, мужчины – в 60 лет. По достижению этого возраста появляется возможность забрать накопительную пенсию. Однако для этого нужно набрать определенное количество баллов и иметь рабочий стаж.
Предпенсионеры также имеют право на повышенное пособие по безработице и право на досрочную пенсию. Она выдается в случае, если за два года им не удалось трудоустроиться с помощью центра занятости.