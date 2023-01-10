Лондон собирается уменьшить энергетические субсидии для бизнеса

Официальный Лондон планирует сократить энергетические субсидии до 5,5 млрд фунтов стерлингов для бизнеса. Об этом сообщило министерство финансов Великобритании.
Ведомство заявило, что новая схема обеспечивает баланс помощи бизнеса на год и ограничения подверженности британцев воздействию нестабильных энергорынков с ограничением на показателе 5,5 млрд фунтов стерлингов.
Благодаря этой мере появляется долгосрочная уверенность бизнеса. Этот шаг также демонстрирует изменение масштаба проблемы с сентября 2022 года. Минфин планирует уменьшить помощь, поскольку счел, что текущая поддержка стоила около 18 млрд фунтов стерлингов.