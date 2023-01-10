Лондон собирается уменьшить энергетические субсидии для бизнеса

Благодаря этой мере появляется долгосрочная уверенность бизнеса. Этот шаг также демонстрирует изменение масштаба проблемы с сентября 2022 года. Минфин планирует уменьшить помощь, поскольку счел, что текущая поддержка стоила около 18 млрд фунтов стерлингов.