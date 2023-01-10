Вашингтон пригрозил мерами в случае военно-технического сотрудничества России и Ирана

США выражают свое недовольство военно-техническим сотрудничеством Ирана и России и будут принимать все меры, чтобы этого не происходило. Об этом сообщил глава госдепа Нед Прайс.
Иран является важнейшим поставщиком необходимой военной помощи для России. Однако Москва способна отвечать Тегерану помощью в сфере безопасности.
Нед Прайс в разговоре о том, какие меры Вашингтон будет принимать против Москвы, заявил, что нельзя исключать никаких варианты. Он считает, что необходимо помешать поставкам в Россию иранских военных грузов. США неоднократно выражали беспокойство российско-иранским сотрудничеством.