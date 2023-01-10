Посольство России: шаги Совета Европы привели к выходу Москвы из антикоррупционной конвенции

Действия Совета Европы стали причиной выхода России из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщила Группа по делам СЕ при посольстве во Франции.
В сообщении сказано, что шаги Совета Европы были незаконными. Москва не собирается принимать участие в работе органов СЕ, если права представителей страны будут ограничены. Россия способна отказаться и от ряда других соглашений.
Ранее президент России Владимир Путин внес на изучение Государственной думы проект закона о выходе страны из антикоррупционной конвенции. Текст пояснительной записки гласит, что Комитет министров СЕ прервал полноправное членство РФ в ГРЕКО.