Минобороны ЮАР: США угрожают из-за всего, что «пахнет Россией»

США давят на поддерживающие отношения с Россией африканские страны. Это давление не неоправданно, заявила министр обороны ЮАР Танди Модисе.
Глава минобороны ЮАР прокомментировала реакцию властей США на заход в Саймонстаун судна Lady R. По данным американской стороны, борт принадлежит российской компании «МГ-ФЛОТ». В ЮАР отказались сообщить США о грузе, который привезло судно, и что на него было загружено в южноафриканском порту.
Модисе отметила, что Вашингтон угрожает странам Африки из-за всего, что «пахнет Россией». Чтобы не доставило судно, это «было заказано задолго до COVID-19», заключила министр.