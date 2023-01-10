Минобороны ЮАР: США угрожают из-за всего, что «пахнет Россией»

Глава минобороны ЮАР прокомментировала реакцию властей США на заход в Саймонстаун судна Lady R. По данным американской стороны, борт принадлежит российской компании «МГ-ФЛОТ». В ЮАР отказались сообщить США о грузе, который привезло судно, и что на него было загружено в южноафриканском порту.