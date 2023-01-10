WSJ: американские «Вампиры» прибудут на Украину не раньше лета

Украина получит американские модульные разведывательно-ударные системы по борьбе с дронами Vampire не раньше лета. Материал об этом опубликовало издание Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
Такой временной период объясняется проблемами, которые появляются у Пентагона во время попытки организовать поставки систем Украине. По словам чиновников, Киев получит четыре комплекса Vampire не раньше середины 2023 году. При этом еще десять Vampire поступят в распоряжение Украины к концу этого года.
Киеву пообещали поставки таких систем еще в августе 2022 года. Однако у Пентагона получилось подписать соглашение на производство этих комплексов лишь в декабре.