WSJ: американские «Вампиры» прибудут на Украину не раньше лета

Такой временной период объясняется проблемами, которые появляются у Пентагона во время попытки организовать поставки систем Украине. По словам чиновников, Киев получит четыре комплекса Vampire не раньше середины 2023 году. При этом еще десять Vampire поступят в распоряжение Украины к концу этого года.