Греция и ФРГ обсудили поставки Украине БМП-1 с заменой их на Marder

Министры 9 января провели телефонные переговоры, обсудив дальнейшее укрепление оборонного сотрудничества, а также «развитие событий на Украине». Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с соглашением о поставке Киеву греческих БМП-1, с их заменой на боевые машины Marder.