Греция и ФРГ обсудили поставки Украине БМП-1 с заменой их на Marder

Министр нацобороны Греции Николаос Панайотопулос обсудил с немецкой коллегой Кристин Ламбрехт ход поставок БМП-1 Украине. Бронированные машины пехоты Афины заменят на БМП Marder, сообщила пресс-служба минобороны Греции.
Министры 9 января провели телефонные переговоры, обсудив дальнейшее укрепление оборонного сотрудничества, а также «развитие событий на Украине». Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с соглашением о поставке Киеву греческих БМП-1, с их заменой на боевые машины Marder.
Стороны договорились, что взамен полученных в 1994 году БМП-1 восточногерманского производства Греция получит равное число БМП немецкого производства Marder. На начало ноября Афинам поставили десять Marder1A3 из 40.