Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

Сигналы воздушной тревоги слышны в двух областях Украины. Это подтверждает информация онлайн-карты минцифры страны.
Харьковская область включила сирены в 23:34 по московскому времени. Через 30 минут тревога была объявлена на находящейся под контролем киевских властей территории Запорожской области.
Вооруженные силы России наносят массированные удары по инфраструктуре Украины с 10 октября. Эта мера стала ответом на взрыв Крымского моста, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах. Ранее поступала информация, что в ходе ударов было выведено из строя более 50% всей энергосистемы страны.