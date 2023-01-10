Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

Вооруженные силы России наносят массированные удары по инфраструктуре Украины с 10 октября. Эта мера стала ответом на взрыв Крымского моста, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах. Ранее поступала информация, что в ходе ударов было выведено из строя более 50% всей энергосистемы страны.