Пентагон анонсировал начало расширенного обучения украинских военных в Европе в январе

Расширенное обучение военнослужащих Украины американскими специалистами начнется в Европе в январе. С таким заявлением на брифинге для журналистов выступил высокопоставленный представитель Пентагона.
«Оно начнется в этом месяце», – сообщил чиновник в ответ на вопрос о запуске анонсированного министерством обороны США расширенного обучения.
Пресс-секретарь американского минобороны Патрик Райдер ранее заявил, что США будут обучать в Европе 500 украинских военных ежемесячно. Украинцев будут учить применению передаваемых Киеву американских систем вооружения.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что поставки западного оружия на Украину не повлияют на ход военного конфликта. Но они продлят страдания мирных жителей, предупредил пресс-секретарь президента РФ.