Авиакомпания НАО: происшествие с Ан-2 произошло из-за обледенения

Самолет Ан-2 мог жестко приземлиться в районе Каратайки Ненецкого округа из-за непрогнозируемого сильного обледенения. Это заявление сделал гендиректор АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» Валерий Остапчук.
По его словам, у воздушного судна был сертификат летной годности. Самолет проходил все технические осмотры и ремонты. Пилоты перед рейсом выполнили все необходимые процедуры.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия с Ан-2 скончались два человека. Всего в салоне самолета находились два члена экипажа и десять пассажиров. Инцидент случился в десяти километрах от поселка Каратайка.