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Авиакомпания НАО: происшествие с Ан-2 произошло из-за обледенения

Происшествия
Авиакомпания НАО: происшествие с Ан-2 произошло из-за обледенения

Самолет Ан-2 мог жестко приземлиться в районе Каратайки Ненецкого округа из-за непрогнозируемого сильного обледенения. Это заявление сделал гендиректор АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» Валерий Остапчук.

По его словам, у воздушного судна был сертификат летной годности. Самолет проходил все технические осмотры и ремонты. Пилоты перед рейсом выполнили все необходимые процедуры.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия с Ан-2 скончались два человека. Всего в салоне самолета находились два члена экипажа и десять пассажиров. Инцидент случился в десяти километрах от поселка Каратайка.
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